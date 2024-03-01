Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42

14 - 28 Mayıs seçimlerinde bir çok anket firması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim günü gelmeden Cumhurbaşkanı ilan etti! Bu anketlere inananlar da televizyon ekranlarında kutlama planları da yaptı.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için de anketlerini hazırladı. SONAR Anket Firması'na göre İstanbul'da Murat Kurum mu önde, Ekrem İmamoğlu mu?

Diğer şehirlerde son durum ne? Hadi Özışık'ın konuğu Hakan Bayrakçı canlı yayında son anket sonuç ve analizlerini açıkladı.

Sonar anketi: 42'ye 42

Anketlerde son durumu anlatan Bayrakçı, "Durum kafa kafaya. İlginç olan şey şu. 41'e 42 ya da 42'ye 42 gibi kafa kafaya. Yeni 45'e 45 değil. 42'ye 42'ninin ne önemi var diyeceksiniz. 42 artı 42 84 puan eder 16 puan başka partilere gidiyor. Geçen seçim böyle bir oy yoktu. Geçen seçimde DEM Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ayrı adaylarla seçime girmediler. Bu sefer durum farklı." diye konuştu.

Bayrakçı, İmamoğlu'nun tek başına olmasına rağmen anketlerde kafa kafaya çıkmasının nedenini, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kurultay kaybettiren kaybettiren geleceğe yönelik alternatif bir siyasi pozisyon olması hasebiyle böyle bir güç koruyor" sözleriyle açıkladı.

Yeniden Refah'ın oyunun 3-4 puan olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Yeniden Refah'ın seçmeninde eğer başa baş bir durum görülürse son 1 hafta 10 gün için söylüyorum bir kaç puan oradan gidebilir Murat Kurum lehine. Nasıl ki DEM oyları İmamoğlu lehine çalışırsa." dedi.