Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Genel Kurul'da 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesine devam ediliyor
Genel Kurul'da 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesine devam ediliyor
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son İstanbul anket sonuçlarını anlattı. Anketlerde Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun kafa kafaya olduğunu söyleyen Bayrakçı, her iki ismin avantaj ve dezavantajlarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2024 21:14, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 21:16
Yazdır
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42

14 - 28 Mayıs seçimlerinde bir çok anket firması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim günü gelmeden Cumhurbaşkanı ilan etti! Bu anketlere inananlar da televizyon ekranlarında kutlama planları da yaptı.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için de anketlerini hazırladı. SONAR Anket Firması'na göre İstanbul'da Murat Kurum mu önde, Ekrem İmamoğlu mu?

Diğer şehirlerde son durum ne? Hadi Özışık'ın konuğu Hakan Bayrakçı canlı yayında son anket sonuç ve analizlerini açıkladı.

Sonar anketi: 42'ye 42

Anketlerde son durumu anlatan Bayrakçı, "Durum kafa kafaya. İlginç olan şey şu. 41'e 42 ya da 42'ye 42 gibi kafa kafaya. Yeni 45'e 45 değil. 42'ye 42'ninin ne önemi var diyeceksiniz. 42 artı 42 84 puan eder 16 puan başka partilere gidiyor. Geçen seçim böyle bir oy yoktu. Geçen seçimde DEM Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ayrı adaylarla seçime girmediler. Bu sefer durum farklı." diye konuştu.

Bayrakçı, İmamoğlu'nun tek başına olmasına rağmen anketlerde kafa kafaya çıkmasının nedenini, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kurultay kaybettiren kaybettiren geleceğe yönelik alternatif bir siyasi pozisyon olması hasebiyle böyle bir güç koruyor" sözleriyle açıkladı.

Yeniden Refah'ın oyunun 3-4 puan olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Yeniden Refah'ın seçmeninde eğer başa baş bir durum görülürse son 1 hafta 10 gün için söylüyorum bir kaç puan oradan gidebilir Murat Kurum lehine. Nasıl ki DEM oyları İmamoğlu lehine çalışırsa." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber