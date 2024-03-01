Bakan Bolat: Dokuz aydan bu yana ihracatımız her ay rekor kırıyor

Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Konya Hemşehri Buluşmaları" programındaki konuşmasında, etkinliğe olan yoğun katılıma işaret ederek, bu kalabalığın Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçileceğini müjdelediği yorumunda bulundu.

Türkiye'nin 1994'ten sonra önce Refah Partisi, daha sonra AK Parti döneminde gerçek belediyecilikle tanıştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu belediyecilikte insana hizmet vardı, şehre eserler kazandırmak, halka hizmetler götürmek vardı. Eğitimden sağlığa, çevreden ulaşıma her alana varıncaya kadar sosyal belediyecilik, çevre belediyeciliği, insan odaklı, modern belediyecilik vardı. Vatandaşını birinci sınıf insan olarak en iyi yerlere taşıma anlayışı vardı. Daha sonra 2002 3 Kasım'dan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarlarında ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle de beraber Cumhur İttifakı'nın desteklediği bu dönemde 21 yılda çok büyük hizmetler yapıldı. Dün milli gelir rakamları açıklandı. Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 100 milyar dolarlık milli gelire ulaştık. Kişi başı milli gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı."

Yarın Adıyaman'a gideceklerini aktaran Bolat, orada da dış ticaret rakamlarını açıklayacaklarını anımsattı.

Dokuz aydan bu yana ihracatın her ay aylık rekor kırdığına dikkati çeken Bolat, "Yarın da ihracat artışı, ithalat azalışı, dış ticaret açığı azalışı konusunda müjdeler açıklayacağız." diye konuştu.

- "5 yıldan bu yana İstanbul'da, Ankara'da, belediyecilik adına ne yapıldı?

Bolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "5 yıl önce AK Parti'nin belediyelerin çoğunu kazandı ama Cumhur İttifakı olarak verilen bu seçimde İstanbul ve Ankara'da küçük birer yol kazası oldu. 5 yıldan bu yana İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, belediyecilik adına ne yapıldı, bunu sizin, İstanbulluların vicdanlarına bırakıyorum. Şehirlerimiz; İstanbul ve Ankara 5 yıl kaybetmedi, 10 yıl kaybetti çünkü yapılmayan hizmetlerle, şehirlerimiz 5 yıl geriye gitti, 5 yıl da hizmet görmedi. 31 Mart'ta bunu değiştirmek için önümüzde çok büyük bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar ve yerine getirdiği hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, 11 vilayetin etkilendiği depremi hatırlatarak, TOKİ'nin yaptığı projelerde çizik bile olmadığını söyledi.

Bolat, Murat Kurum ve arkadaşlarının bu eserlerin mimarları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Önümüze çok büyük bir fırsat geldi. Murat Kurum İBB'de Başkan adayı. İstanbul'un kaybettiği 5 yılı geri kazanmak, çok hızlı bir şekilde yeniden parlayan bir yıldız olması için büyük bir fırsat var. Bu seçim Murat Kurum'un seçimi değil, hepimizin seçimi. Murat Kurum Allah'ın izniyle Başkan seçildiğinde çok ağır bir sorumluluk ve yükün altına girecek ama ona destek vermek, onu seçtirmek bizim elimizde. Bu nedenle eğer bu davaya inanıyorsak, bu değerlere inanıyorsak, partimize Cumhur İttifakı'na aidiyet duyuyorsak en az Murat Kurum kadar bizlerin de çalışması lazım. Ben geçen hafta rahmetli babacığımı kaybettim ama buna rağmen dün, bugün İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Üzerime düşen vazifenin sorumluluğu altında... Bu benim için bir sorumluluk ama sizler için de sorumluluk var."

- "Murat Kurum, kentsel dönüşüm için ideal aday"

Herkesin çevresinde çalışması ve etrafındakileri ikna etmesi gerektiğini söyleyen Bolat, "Murat Kurum, kentsel dönüşüm için ideal aday. Halka hizmet için sosyal desteklerle vatandaşın yaralarını sarmak için ulaşımdaki sorunları çözmek için ideal, dürüst, güvenilir aday. Bu kriterlerde başka bir aday var mı? Yok. Onun için Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde, partimizin, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Murat Kurum'la 31 Mart akşamı hep birlikte, Cenabı Allah'ın desteğiyle, inayetiyle, büyük bir zafer kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Murat Kurum gönülleri kazandı, gönülleri fethetti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.