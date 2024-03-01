Edirne'de eğlence mekanının kundaklanmasında 5 tutuklama

İstasyon Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının kundaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kameraları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul'dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla Edirne'ye geldiğini belirledi.

İncelemede motosikleti çeltik tarlasına bırakan şüphelilerin çarşıdan yanıcı madde aldıkları, gece yarısı da tarladan aldıkları motosikletle maskeli olarak gittikleri eğlence mekanını kundakları tespit edildi. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın ardından motosikleti hafif ticari araca tekrar yükleyip İstanbul'a kaçan şüphelilerin K.Ç. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden K.Ç. ile bu kişiyi evinde saklayan ve kendisini E.A. olarak tanıtan F.D, İstanbul'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada 4 tabanca, 2 bıçak, sis bombası ve 17 fişek ele geçirildi.

Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K. da Edirne'de gözaltına alındı.

Olayın, kundaklanan eğlence mekanı çalışanları ile başka bir eğlence mekanı çalışanları arasındaki bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç, A.Ç, F.D, S.K. ve K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.