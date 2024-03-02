2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

2 Mart 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2024 00:08, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 00:15
Yazdır
2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Antalya İl Müdürü Abdullah ÇALIŞKAN,

- Bursa İl Müdürü Muhammer DOĞAN,

- İzmir İl Müdürü Nesim TANĞLAY,

- Kayseri İl Müdürü İsrafil AKTÜRK,

görevden alınmış,

- Adıyaman İl Müdürlüğüne Haşan BİLİCİ,

- Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal ERDOĞAN,

- Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd ÖZDEMİR,

- Antalya İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü Galip SÖKMEN,

- Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah KÖMÜRCÜOĞLU,

- Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz KORKMAZ,

- Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki ERYARSOY,

- Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay TÜRKOÖLU,

- Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari AKSOY,

- Bursa İl Müdürlüğüne, Kırklareli İl Müdürü Faruk UYSAL,

- Denizli İl Müdürlüğüne, Uşak İl Müdürü Ekrem BORAN,

- Diyarbakır İl Müdürlüğüne, Elazığ İl Müdürü Aydın POLAT,

- Edime 11 Müdürlüğüne Harun TOHUMCU,

- Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar DEMİRCİ,

- Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan BAYRAK,

- Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa MODAOĞLU,

- İğdır İl Müdürlüğüne Selçuk AKGÜL,

- İstanbul İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Ömer TURAN,

- İzmir İl Müdürlüğüne, Sinop İl Müdürü Melih KELEŞ,

- Karabük 11 Müdürlüğüne Abdurralıman BİLGİÇ,

- Kayseri İl Müdürlüğüne, Gaziantep İl Müdürü Mustafa YILDIRIM,

- Kırklardı İl Müdürlüğüne Bilgin ÖZBAŞ,

- Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil TÜYLÜOĞLU,

- Konya 11 Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Abdullah NEŞELİ,

- Kütahya İl Müdürlüğüne, Tekirdağ İl Müdürü Ülkü USLU,

- Mardin 11 Müdürlüğüne, Diyarbakır 11 Müdürü Muzaffer AKÇAM,

- Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin ÖZDEMİR,

- Uşak İl Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Müdürü Zekai İNAN,

- Van İl Müdürlüğüne İsmetullah ALTUN, atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tufan BUYUKUZUN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince içişleri Bakanlığı;

- Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet ASLAN,

görevden alınmış,

- Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil KARABÖRK,

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur AYDIN,

- Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat MUTLU, atanmıştır.

İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim KABA atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

1 Mart 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber