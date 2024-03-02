2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Mart 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
- Antalya İl Müdürü Abdullah ÇALIŞKAN,
- Bursa İl Müdürü Muhammer DOĞAN,
- İzmir İl Müdürü Nesim TANĞLAY,
- Kayseri İl Müdürü İsrafil AKTÜRK,
görevden alınmış,
- Adıyaman İl Müdürlüğüne Haşan BİLİCİ,
- Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal ERDOĞAN,
- Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd ÖZDEMİR,
- Antalya İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü Galip SÖKMEN,
- Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah KÖMÜRCÜOĞLU,
- Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz KORKMAZ,
- Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki ERYARSOY,
- Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay TÜRKOÖLU,
- Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari AKSOY,
- Bursa İl Müdürlüğüne, Kırklareli İl Müdürü Faruk UYSAL,
- Denizli İl Müdürlüğüne, Uşak İl Müdürü Ekrem BORAN,
- Diyarbakır İl Müdürlüğüne, Elazığ İl Müdürü Aydın POLAT,
- Edime 11 Müdürlüğüne Harun TOHUMCU,
- Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar DEMİRCİ,
- Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan BAYRAK,
- Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa MODAOĞLU,
- İğdır İl Müdürlüğüne Selçuk AKGÜL,
- İstanbul İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Ömer TURAN,
- İzmir İl Müdürlüğüne, Sinop İl Müdürü Melih KELEŞ,
- Karabük 11 Müdürlüğüne Abdurralıman BİLGİÇ,
- Kayseri İl Müdürlüğüne, Gaziantep İl Müdürü Mustafa YILDIRIM,
- Kırklardı İl Müdürlüğüne Bilgin ÖZBAŞ,
- Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil TÜYLÜOĞLU,
- Konya 11 Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Abdullah NEŞELİ,
- Kütahya İl Müdürlüğüne, Tekirdağ İl Müdürü Ülkü USLU,
- Mardin 11 Müdürlüğüne, Diyarbakır 11 Müdürü Muzaffer AKÇAM,
- Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin ÖZDEMİR,
- Uşak İl Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Müdürü Zekai İNAN,
- Van İl Müdürlüğüne İsmetullah ALTUN, atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tufan BUYUKUZUN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince içişleri Bakanlığı;
- Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet ASLAN,
görevden alınmış,
- Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil KARABÖRK,
- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur AYDIN,
- Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat MUTLU, atanmıştır.
İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim KABA atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
1 Mart 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI