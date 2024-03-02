20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Mobil operatörlerin fahiş ücret politikaları vatandaşı isyan ettirdi. Faturalar 1 yılda yüzde 150 artarken, şikayet yağmuruna tutulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1 Nisan'da tavan fiyat açıklayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Mart 2024 07:25, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 07:14
Yazdır
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı. Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

1 NİSAN'A DİKKAT

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor. Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor. Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor. ALO 120'yi arayarak şikayet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici. btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak şikayetlerini kuruma iletebiliyor. Şikayetleri ilgili operatöre yönlendiren BTK, sorununun çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikayetini yaparsa bu defa durum operatörlerin aleyhine dönüyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.

NET KARLARI DA SATIŞ GELİRLERİ DE ARTTI

BTK verilerine göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 48.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 8.5 milyar TL'si TT Mobil, 15.7 milyar TL'si Turkcell, 10.1 milyar TL'si Türk Telekom ve 14 milyar TL'si ise Vodafone tarafından gerçekleşti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 14.5 milyar TL oldu.

Türk Telekom'un 2023 ilk 9 aylık geliri ondan önceki yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar TL'ye ulaşırken, 4.5 milyar TL net kar elde etti.

Vodafone'un ise Nisan- Eylül 2023 mali döneminde servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 8 milyar TL'ye çıktı.

Turkcell ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte toplam gelirlerini 2022 aynı dönemine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar TL'ye çıkarırken, 2023 üçüncü çeyrekte 5.5 milyar TL net kar elde etti.

KULLANILMAYAN DAKİKA VE İNTERNETİN İADESİ YAPILMALI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, geçen yıl 4 kişilik bir hanenin 400 lira olan mobil haberleşme fatura tutarlarının bu yıl 1000 TL'ye çıktığını ifade etti. Levent Küçük, "Operatörler paket ve tarifelerine ortalama yüzde 150 zam yaptı. Bu rakamın daha da arttığı oluyor. Ayrıca operatörler pakette kullanılmayan internet ve dakikaların sonraki aya aktarılmasını ya da kullanılmayan kısmın para iadesini de yapmıyor. Örneğin operatör vatandaşa 20 gigabayt internet satıyor, ancak vatandaş ay sonunda 10 gigabayt tüketse dahi tümünün parasını alıyor. Yani vatandaş kullanmadığı bir hizmet için de para vermiş oluyor. Bu uygulamaya son verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber