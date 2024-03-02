BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı. Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

1 NİSAN'A DİKKAT

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor. Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor. Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor. ALO 120'yi arayarak şikayet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici. btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak şikayetlerini kuruma iletebiliyor. Şikayetleri ilgili operatöre yönlendiren BTK, sorununun çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikayetini yaparsa bu defa durum operatörlerin aleyhine dönüyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.

NET KARLARI DA SATIŞ GELİRLERİ DE ARTTI

BTK verilerine göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 48.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 8.5 milyar TL'si TT Mobil, 15.7 milyar TL'si Turkcell, 10.1 milyar TL'si Türk Telekom ve 14 milyar TL'si ise Vodafone tarafından gerçekleşti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 14.5 milyar TL oldu.

Türk Telekom'un 2023 ilk 9 aylık geliri ondan önceki yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar TL'ye ulaşırken, 4.5 milyar TL net kar elde etti.

Vodafone'un ise Nisan- Eylül 2023 mali döneminde servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 8 milyar TL'ye çıktı.

Turkcell ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte toplam gelirlerini 2022 aynı dönemine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar TL'ye çıkarırken, 2023 üçüncü çeyrekte 5.5 milyar TL net kar elde etti.

KULLANILMAYAN DAKİKA VE İNTERNETİN İADESİ YAPILMALI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, geçen yıl 4 kişilik bir hanenin 400 lira olan mobil haberleşme fatura tutarlarının bu yıl 1000 TL'ye çıktığını ifade etti. Levent Küçük, "Operatörler paket ve tarifelerine ortalama yüzde 150 zam yaptı. Bu rakamın daha da arttığı oluyor. Ayrıca operatörler pakette kullanılmayan internet ve dakikaların sonraki aya aktarılmasını ya da kullanılmayan kısmın para iadesini de yapmıyor. Örneğin operatör vatandaşa 20 gigabayt internet satıyor, ancak vatandaş ay sonunda 10 gigabayt tüketse dahi tümünün parasını alıyor. Yani vatandaş kullanmadığı bir hizmet için de para vermiş oluyor. Bu uygulamaya son verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.