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Zincir marketler 'ESK' ürünleri satacak! Ramazanda et bollaşacak

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, ESK; vatandaşların ramazan ayı boyunca uygun fiyatla ete ulaşabilmesi için düğmeye bastı. Mağazalarındaki et arzını üç katına çıkaracak ESK'nin ürünleri; İstanbul'da 29, Ankara'da 14 ayrı zincir markette satılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2024 07:59, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 07:54
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Zincir marketler 'ESK' ürünleri satacak! Ramazanda et bollaşacak

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Aydoğmuş'un haberine göre Türkiye genelindeki 17 satış mağazasıyla ürünlerini vatandaşa piyasa fiyatlarının altında ulaştıran Et ve Süt Kurumu (ESK), bu ürünlerin daha çok vatandaşa ulaşması için zincir marketlerle iş birliği yapacak. ESK, geçen yıl İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren zincir marketlerle iş birliğine gitmiş ve bu marketlerin şubelerinde ESK ürünü satılmasını sağlamıştı. Bu iş birliğinin süreceği belirtildi. Bu yıl da ramazan ayı dahil olmak üzere, İstanbul'da faaliyet gösteren 29 ayrı zincir marketin, Ankara'da faaliyet gösteren 14 zincir marketin bütün şubelerinde ESK ürünleri satılacak.

FİYATLAR YARI YARIYA FARK EDECEK

Piyasada ortalama kıyma fiyatları 400 lira ile 500 lira arasında değişirken, ESK kıymanın kilogramını 230 liraya, kuşbaşı etin kilogramını 260 liraya tüketiciye ulaştırıyor. ESK'nin anlaştığı bu zincir marketler de ESK ürünlerini uygun fiyatlarla satacak. Marketler, ESK'den aldığı kıymanın kilogramını 324 liraya, kuşbaşı etin kilogramını 354 liraya satacak.

Öte yandan vatandaşlar, bu anlaşmalı marketlerin haricinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde de ESK ürünlerini bulabilecek. Ayrıca, halihazırda ESK'nin Ankara'da üç, Erzurum ve Diyarbakır'da iki; İstanbul, Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Erzincan, Sakarya, Sivas, Van ve Yozgat'ta birer olmak üzere toplam 17 satış mağazası bulunuyor.

'KIRMIZI ETTE FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLİYORUZ'

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ESK'nin ithalatta başarılı bir politika uyguladığını söyledi. Geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çeken Tunç "ESK tarafından ithal edilen hayvanların 150 bininin küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, küçük aile işletmeleri açısından çok mutlu edici ve ileriye dönük bu işin yapılabilmesi için de heyecan verici bir durum oluşturdu. Bunlar belli bir kesimin işine gelmiyor" diye konuştu.

Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, 'kartelleşme' uyarısında bulundu. Tunç, şunları ifade etti: Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay. Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil.

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