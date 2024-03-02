20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı

Beyaz eşya ihracatı ocakta yüzde 2 azalırken, iç piyasada ise satışlar kredi kartı taksit sayısında getirilmesi beklenen sınırlamanın etkisiyle yüzde 5 arttı. TÜRKBESD'den yapılan açıklamada, kart taksit sayılarının azaltılmasına yönelik beklentilerin 'panik alışveriş'e yol açtığına dikkat çekildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mart 2024 08:32, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 08:00
Yazdır
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden Türkiye beyazeşya sektörü, iç pazardan aldığı güçle bir yıl önce yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2024 yılına da istikrarlı bir giriş yaptığının sinyallerini verdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) paylaştığı rapora göre 2024 yılı ocak ayı ihracatı bir önceki döneme kıyasla yüzde 2 azalma gösterirken, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 5 oranında arttı. 2023 yılı aynı dönemine bakıldığında ise ihracattaki düşüş bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında gerçekleşmişti.

Üretim adedi 2 milyon 519 bin 175 adet ile geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 3 oranında yükselirken, 6 ana ürünün iç pazardaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 oranında artış gösterdi. Veriler ışığında iç pazar,ın Türkiye beyazeşya sektörünün bel kemiği olmayı sürdürdüğü görüldü.

Üretim ve istihdamı bozar

Bir süredir dış piyasalarda devam eden daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini iç piyasadan aldığı güçle dengeleyen beyaz eşya sektörünün, birçok pazarda da çetin bir rekabet ortamı içerisinde olduğuna dikkat çekilen TÜRKBESD açıklamasında, "İç pazarın canlılığı üretim ve istihdamın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkarken, sektörün dünya çapındaki gücünü de destekliyor. Diğer taraftan kedi kartlarındaki 9 aylık taksit limitinin azalması, iç piyasadaki olumlu seyrin devamlılığı için risk oluşturmaya devam ediyor" denildi.

Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, taksit imkanının kaldırılması, kredi komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamaların giderek daha da sıkılaştırılacağı endişesi ile kısa vadede tüketicilerin "panik alışveriş" yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine neden olabildiğinin altı çizilen açıklamada, "Beyaz eşyaların hali hazırda tabi olduğu 9 taksit limitinin daha da azalmasının tüketici cephesine olumsuz yansıması söz konusu. Fiyatların hane halkı gelirinden daha hızlı artıyor olması sebebiyle, alışverişin temel unsuru olan kredi kartı taksit imkanının fiilen kullanılamaz hale gelmesi, orta vadede tüketimin yüksek oranda kesilerek pazarın daralmasına yol açacağı ön görülüyor. Bu durum 2023'te ihracatta karşılaşılan zorlukları iç piyasanın gücüyle telafi eden beyaz eşya sektörü için üretim ve istihdam yapısının bozulmasını gündeme getiriyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni teşvikler bekleniyor

TÜRKBESD açıklamasında, sektörün, iç pazarın canlılığını korumak ve büyümeyi desteklemek adına yeni düzenlemeler ve teşviklerin hayata geçirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "TÜRKBESD, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, geri kazanım katılım payı (GEKAP) ve diğer vergisel düzenlemeler gibi uygulamaların iç pazarın canlılığını olumsuz etkilemesinden ve sektörün büyüme potansiyelini kısıtlamasından endişe duyuyor. Dernek bu doğrultuda, iç pazardaki hareketliliğin devamı için kredi kartı taksit sayılarının artırılması gibi adımların atılmasını, bu sayede tüketicilerin satın alma gücünün artırılarak piyasaya olumlu hareketlilik kazandırılmasını bekliyor" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber