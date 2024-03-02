Ezgi Apartmanı davasında 2 isme kırmızı bülten talebi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk dakikalarında yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında, savcı firari iki sanık için kırmızı bültenle arama talep etti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2024 09:22, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 09:23
On binlerce canımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nı davasında Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı'nın tutukluğunun devam ettiği davada Müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyordu.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAKLAR
Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in ise kırmızı bültenle aranmasına karar verdi.
AİLELERDEN ERSAN ŞEN'E TEPKİ
Öte yandan sanık müteahhitlerin vekilliğini yapan Prof. Dr. Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.