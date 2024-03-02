Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek. Bu gelişme sonrası emekliler "Zamlı ikramiyeler ne zaman ödenecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

EMEKLİLERE TOPLAM 6 BİN LİRA İKRAMİYE

Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı ikramiye alacak. Milyonlarca emeklinin hesabına 3'er bin liradan iki bayramda toplamda 6 bin lira yatırılacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Peki zamlı ikramiyeleri kimler alacak? Emeklilerin yanında vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli ikramiyesine yönelik düzenlemenin mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası ikramiyelerin 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran'da yapılabileceği belirtiliyor.