Kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyonda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.