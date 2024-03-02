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Murat Kurum: 30 gün sonra Saraçhane'ye gelip hesap soracağız

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı sert eleştirilerde bulundu. Kurum, "İstanbul'un kaynağını çalıyorlar. İstanbul'un parasını başka emelleri için harcıyorlar. 30 gün sonra israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip bir bir soracağız. 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 10:11, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 10:07
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Murat Kurum: 30 gün sonra Saraçhane'ye gelip hesap soracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bakırköy'de düzenlenen Konya Hemşerileri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Kurum'a eşi Şengül Kurum da eşlik etti.

Programa Murat Kurum'un yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, sanatçılar belediye başkanları, ilçe başkanlarız STK üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum ile Konya Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı sahnede misket oynadı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SENİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

Mevcut İBB yönetiminin ilgisizliğini anlatan Murat Kurum, "50 gündür gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılaşıyoruz. Vatandaşımızın teveccühle karşıladığını görenler ne yapacaklarını şaşırdılar, bir oyana bir bu yana savruluyorlar. Gündem değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan bilgisiz bir belediye başkanı var. İstanbul'la ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik, sosyal medya belediyeciliği yapan bir başkan var. Bu başkana 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz diyoruz. 31 Mart'ta İstanbullular sandıkta senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın. Kirli ittifaklarla kurdukları hayalleri üzerinden İstanbul'un kaynağını israf ediyorlar. İstanbul'un kaynağını çalıyorlar. İstanbul'un parasını başka emelleri için harcıyorlar.

"SARAÇHANE'YE GELİP İSRAFIN HESABINI SORACAĞIZ"

30 gün sonra israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip bir bir soracağız. İstanbul'un parasını İstanbullulara harcayacağız. Sırtımızı öyle kirli ittifaklara dayamayacağız. Sırtımızı aziz İstanbul'umuza, aziz hemşerilerimize yaslayacağız ve hep birlikte çalışacağız. Bu seçim böylesine önemli bir seçim. 31 Mart'ta ya Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarıp milletin hizmetine sunan anlayışı ya da Ayasofya yeniden müze olsun diyenleri seçeceğiz. Bir tarafa bakıyorsunuz KAAN'ımızı, İHA'larımızı SİHA'larımızı üretmişiz. KAAN üretilirken kalorifer peteği mi üretiyorsunuz dediler. Bu kalorifer peteği ne olacak dediler. Aynısını Sabiha Gökçen Havalimanı, Osmangazi köprümüz, Marmaray'ı yaparken söylediler ama biz bunlara kulak atmadık" ifadelerini kullandı.

"BU AZİZ ŞEHİR, HEPİMİZE YUVA OLDU'

Programda konuşan Kurum, "Selçuklu başkenti Konya'mız geçmişten günümüze kadar bünyesindeki mirası ve zengin kültürü İstanbul başta olmak üzere tüm illerimize taşımıştır. Biz, dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca Konyalı olarak her zaman Hazreti Mevlana'nın "birlik olun" çağrısına kulak verdik. Nerede olursak olalım daima muhteşem bir aile olmayı başardık. Çünkü Sadrettin Konevi hazretleri bize aile olmayı emretti. Çünkü Hacıveyiszade ve Tahir Büyükkörükçü hocamız bize bunu öğütledi. Ladikli Ahmet Ağamız gibi bütün dünyada Konyalılar bu şuurla yürüdü. Hazreti Mevlana'nın torunları olarak nereye gidersek gidelim, Konya'mızın zengin kültürünü, medeniyetimizin kadim değerlerini en güçlü şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün de Fatih'in emaneti İstanbul'umuz 200 binin üzerinde Konyalı kardeşimize, sizlere ev sahipliği yapıyor. Kadim başkentlerimiz Konya'mız ve İstanbul'umuz arasında muazzam bir gönül bağı vardır. Bu aziz şehir, hepimize yuva oldu. Soframızdaki ekmeğimizi burada bölüştük" dedi.

"BİZ İSTANBUL İÇİN HAYALLER KURUYORUZ'

Konya'da yapılan projelerden ve İstanbul'da yapacağı kentsel dönüşümden bahseden Kurum, "Konya'da şöyle bir dolaştığınız da Konya'nın binalarının yenilendiğini görürsünüz. Mevlana müzemizin hemen karşısında yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesini görürsünüz. Konya stadımızın olduğu yerin muhteşem bir millet bahçesine çevrildiğini görürsünüz. Selçuklu 'ya gittiğinizde Ardıçlı'da yapmış olduğumuz sosyal konutları görürsünüz. Konya'nın hangi ilçesine giderseniz işte ya Karatay sanayi sitesindeki izimizi ya da Cihanbeyli'deki öğretmenevinde meydandaki çalışmamızı görürsünüz. Vatandaşımızın yüzü gülene kadar elini asla bırakmadık. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz dedik. Biz, 'Ne olursan ol yine gel' diyen Mevlana'nın torunları olarak 81 ilimizde bu hizmetleri yaptık. Aziz İstanbul'umuzun 39 ilçesi 964 mahallesi için biz yine çalışacağız.

İstanbul'u hak ettiği o güzel eserlere Konyalı hemşerilerimize 31 mart akşamı kavuşturacağız. Biz hiçbir zaman iftiraların arkasında olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Biz İstanbul için hayaller kuruyoruz. İstanbul'da öbür illerimizde olduğu gibi deprem riski altında. Riskli konutlarımızın acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar 650 bin konutu dönüştüreceğiz dedik. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İBB olarak istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak adımları atacağımızın sözünü verdik" şeklinde konuştu.

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