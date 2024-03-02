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Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı

Kartlarla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon liraya dayandı. Kartlı ödemeler ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre kartta taksitli alışverişte de artış var.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Mart 2024 10:54, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 10:51
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Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı

Kartlı ödemeler ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı.

Enflasyondaki yükseliş kredi kartı kullanımına yansıyor.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kartlı ödemeler 970,1 milyar lira oldu.

Ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartlarıyla,, 141,1 milyar lirası banka kartlarıyla, 18,1 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı.

KULLANIM ORANLARINDA DA ARTIŞ

Sadece harcama oranları artmadı.

Kartların kullanım oranı da yükseldi

Kredi kartıyla yapılan ödeme adedi artışı yüzde 23 oldu.

Bu oran banka kartlarında yüzde 13, ön ödemeli kartlarda yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Kart kullanımındaki artış, adet sayısına da yansıyor.

Kredi kartı adedi yüzde 17, banka kartı adedi yüzde 11, ön ödemeli kart adedi yüzde 24 arttı.

Kredi kartı sayısı 119 milyona, banka kartı sayısı 190,5 milyona, ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyona çıktı.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ

BDDK verileri de taksitli alışverişteki artışı ortaya koydu..

23 Şubat haftasında kredi kartlarında birikimli bakiye 1 trilyon 270 milyar lirayı buldu.

Bunun 561 milyar liralık kısmı yani yüzde 44'ü taksitli, 708 milyar lirası taksitsiz işlemlerden oluştu.

Taksitli işlemler 2023 Şubat ayına göre azalsa da Ocak 2024'e göre 1 puan arttı.

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