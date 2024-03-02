Büyükçekmece'de tıra çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Tır sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Hüseyin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

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