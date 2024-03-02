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Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı

Haftalardır süren Süper Lig yayın ihalesinde kazanan firma mevcut yayıncı kuruluş beINSPORTS oldu. Kulüpler Birliği ve TFF'nin zam talebine karşılık veren beIN, 160 milyon euroya yakın ödeme yapacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mart 2024 14:12, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 15:03
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Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS aldı.

Karşılıklı yapılan toplantılar sonrası bu akşam resmi açıklama yapılacak.

TFF, Saran Grubu ve beIN arasında süren görüşmelerde istenen bedelleri alamadığı için 2 Mart'a ertelenmişti.

YAYIN İHALESİNDE 150 MİLYON EURO AŞILDI

beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı.

Saran Medya yeni bir teklif yapmadı ve ihaleye katılmama kararı aldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları 3 sene daha beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

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