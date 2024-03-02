Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı! 3 yılda ödenecek toplam ücret açıklandı

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları 3 sene daha beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

Saran Medya yeni bir teklif yapmadı ve ihaleye katılmama kararı aldı.

beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı.

TFF, Saran Grubu ve beIN arasında süren görüşmelerde istenen bedelleri alamadığı için 2 Mart'a ertelenmişti.

Karşılıklı yapılan toplantılar sonrası bu akşam resmi açıklama yapılacak.

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