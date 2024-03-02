Tavanda yolculuk hastanede bitti
Çorum'da, arkadaşının kullandığı otomobilin tavan kısmına çıkarak yolculuk yapan şahıs düşerek yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 15:24, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 15:25
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Arkadaşının otomobilin tavanına çıkarak yolculuk yapmak isteyen T.Ç, dengesini kaybederek hareket halindeki aracın üzerinden düştü.
Yaralanan T.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadlrıdıldı. T.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.