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Maçta ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı

Bodrumspor ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçta olaylar çıktı. Teknik direktör Arda Turan ve Uğur Demirok yaralandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Mart 2024 15:41, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 16:32
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Maçta ortalık karıştı: Arda Turan'a yabancı madde atıldı

Trendyol 1. Ligi'nde Bodrumspor ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçın ilk yarısının son bölümünde olaylar çıktı.

1-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile devam eden ilk yarıda Caner Erkin ile Kenan Özer arasındaki pozisyonun ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

ARDA TURAN'IN AYAĞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Ev sahibi takım taraftarları bu duruma tepki gösterirken sahaya yabancı cisimler atıldı. Yabancı maddeler ilk olarak, yedek kulübesinin ön bölümünde yer alan Arda Turan'ın ayağına isabet etti. Öte yandan Arda Turan 81. dakikada kırmızı kart gördü.

UĞUR DEMİROK GÖZÜNDEN YARALANDI

Bunun ardından Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok'un gözüne yabancı bir cisim isabet etti. Uğur Demirok uzun süre yerde kıvranırken konuk takım yedek kulübesi ve oyuncular bu duruma sinirlenip maçın hakemine isyan etti.

Daha sonra ayağa kalkan Uğur Demirok, yaralanan gözüne işaret ederek maçın hakemlerine tepkide bulundu. Demirok, taraftarların olduğu bölüme gidip serzenişte bulundu.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Demirok, daha sonra sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞKANLAR SAHADA

Her iki takım başkan ve yöneticileri sahaya girerek maçın hakemleriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Başkanlar, tribünlere dönerek 'sakin olun' çağrısında bulundu.

VAR HAKEMLERİ İNCELEDİ

Maçın ilk devresinin sonuna 4 dakika ilave edildi ancak VAR incelemesi ve ortamın sakinleşmesi epey uzun sürdü.

VAR incelemesi sonrası herhangi bir yaptırım uygulanmazken ilk yarı 60. dakikadan itibaren devam etti.

CANER KIRMIZI KART GÖRDÜ, MAÇI EYÜPSPOR KAZANDI

Caner Erkin ilk yarıda gördüğü sarı kartın ardından ikinci yarıda rakibine yaptığı müdahale sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk ekip yaklaşık 35 dakika 10 kişi mücadele ederken skoru korumayı bildi.

Maçın son dakikalarında Bodrumspor'dan Kenan Özer ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Eyüpspor, maçtan üç puanla ayrılarak 61 puana yükseldi ve en yakın takipçisiyle aradaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Bodrumspor ise 42 puanla 4. sırada kaldı.

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