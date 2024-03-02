Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz

Yerel seçime 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Erdoğan bu kapsamda Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingdeki konuşmasında Antalya Diplomasi Forumu'nun kentin yükselişinin önemli bir işareti olduğunu söyledi. Erdoğan, "Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birleştiği bir yer. Diplomasi Forumu gibi organizasyonlar Antalya'nın marka değerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

"AYAKLARI TİTREMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. "Tüm sermayesi yalan üzerine kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya darbecilerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Erdoğan'ın gündeminde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "DEM Parti ile ittifak yok." açıklaması da vardı. Erdoğan, "CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan 'DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış." şeklinde konuştu.

"SIKINTILARI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Ekonomik sıkıntıların çözümünde önemli mesafeler alındığını söyleyen Erdoğan, "Kesintisiz büyüme iklimiyle istihdam, ihracat, turizmde her yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken, milli gelirimiz 1,1 trilyonu ve kişibaşına milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Nereden, nereye." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sordum, katılım nedir diye. Verilen rakam 80 bin. Evet, on binler Antalya'da bugün bizlerle beraber.

"ANTALYA ARTIK DÜNYANIN BİRLEŞTİĞİ BİR YER"

Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya. Turizmiyle, tarımıyla, hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Hazır mıyız Antalya? Antalya artık diplomasinin küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. Dün başlayan Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişlerin işaretlerinden biridir. Binlerce katılımın olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nu izlediniz değil mi? Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birleştiği bir yer. Diplomasi Forumu gibi organizasyonlar Antalya'nın marka değerini artırıyor. Ben bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu konuda önemli gayretleri oldu ve Diplomasi Forumu'nu buralara kadar getirdik.

"SEÇİMLER HESAP VERME DÖNEMLERİDİR"

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz ama hesaptan kaçanlara 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz gördüklerini değerlendirir, verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya geçtiğimiz 5 yılda büyükşehirini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları ölçüp tartıyor. Cumhur İttifakı olarak Antalya'ya hizmete talibiz. Bu vesileyle geçitğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde bu kardeşinize yüzde 43 oy oranıyla bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı? Başında. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak kabine inşallah bizde mi? Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de 31 Mart'ta bize teslim ettiğinizde ülkeyi biz uçurmaya devam edecek miyiz? Öyleyse bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Tüm sermayesi yalan üzerine kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya darbecilerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor? 'Gerçek niyetinizi saklayın' diyor. 'Konuşmayın ki tepki almayın' diyor. 'Susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın' diyor. Şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Akla bakar mısınız? Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da milleti kandırın diyor.

"DEM'LE İTTİFAK YAPTILAR"

Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan 'DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış.

"SIKINTILARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Milletimiz onların ciğerlerini biliyor. Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünki sıkıntılarını da biz çözeceğiz, biz. Ülkemizi siyasetiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak, Türkiye Yüzyılı'yla zirveye de öyle çıkaracağız. Gerisinde 10 yıllık zorlu bir mücadelenin, küresel krizin olduğu ekonomik sıkıntıların çözümünde önemli mesafe katettik.

"MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYONU AŞTI"

Kesintisiz büyüme iklimiyle istihdam, ihracat, turizmde her yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken, milli gelirimiz 1,1 trilyonu ve kişibaşına milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Nereden, nereye."

"ANTALYA-ALANYA OTOYOLU İNŞASINA BAŞLIYORUZ"

Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına yakında başlıyoruz. Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Expo Tramvay Hattı'nı hizmete aldık. Havalimanında terminal binasını büyüterek kapasiteyi yıllık 35 milyona çıkardık. Havalimanımız tam kapasite çalıştı. Önümüzdeki yıllarda talebi de göz önünde bulundurarak, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyona çıkarıyoruz."