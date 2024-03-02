Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret rakamlarına ilişkin, "Program çalışıyor. Ekonomide dengelenme devam ediyor." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2024 16:32, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 16:32
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı." dedi.
Şimşek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Program çalışıyor.Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 2, 2024
Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı.
Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz. https://t.co/Lg6lQDJ0B7