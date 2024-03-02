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Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi yeniden beIN Media Group'a verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2024 20:59, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 21:02
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Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini 218 milyon dolar bedelle yeniden beIN Media Group kazandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

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