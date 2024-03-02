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Meral Akşener'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarını Ankara'da sürdürdü. Akşener'in gündeminde emekli maaşları vardı. Meral Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 21:11, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 21:12
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Meral Akşener'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Etimesgut'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde konuştu.

Akşener iktidara bir kez daha çağrıda bulundu. Emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin 7 bin liraya çıkarılması gerektiğini söyleyen Akşener, "Emekli maaşlarına da seyyanen 11 bin lira zam yapılmalı" dedi.

Akşener, "Emekliye bu bayramda 7 bin lira vermek zorundasın sayın Erdoğan. Elalemin Suriyelisine veriyorsun. Yıllarca seni bu emekliler destekledi." ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olacak." diyen Akşener, "Bu seçim siz emeklilere birilerinin kulağını çekebilme imkanını veren bir seçim." dedi.

Akşener, CHP'yi de hedef aldı.

"CHP ile bir yol yürüdük o yolun sonunda başaramadık" ifadelerini kullanan Akşener, şunları söyledi:

"Asla bir siyasi parti de olmayacak bir saygısızlık bizim partimize yapıldı. Ankara'da her bir ilçede bizim arkadaşlarımıza el uzattılar. Öyle çalışacaksınız ki bize bu saygısızlığı yapanlara öyle bir ders vereceksiniz ki kulağını morartacaksınız."

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