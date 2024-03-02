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Tarihte Beşiktaş-Galatasaray rekabeti

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasındaki 99 yılı aşkın rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 126-114, gol sayılarında da 495-464 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 22:15, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 22:16
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Tarihte Beşiktaş-Galatasaray rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 354 maçın 126'sını Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yılı aşkın rekabette sarı-kırmızılıların attığı 495 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 131 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 161, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.

TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 4 gol atabildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

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