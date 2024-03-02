Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü

Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü.

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