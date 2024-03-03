Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Kesin aday listeleri bugün açıklanacak
Kesin aday listeleri bugün açıklanacak
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman

Yüksek faiz kısa süreli kazanç sağlasa da enflasyonist ortamda paranın değer kaybetmesine sebep oluyor. Gayrimenkul ise hem kira getirisi hem de yaptığı primle size orta vadede kazanç sağlıyor. Uzmanlar gayrimenkulünü satıp bankaya yatıran için "Bugün sattığınızı yarın yerine koyamıyorsunuz" uyarısında bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Mart 2024 07:56, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 07:57
Yazdır
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman

Son bir senedir banka faizlerinin yüksek oluşu yatırımcının aklını çeliyor. Bankaların TL mevduatlarına verdikleri faiz oranı 2023 yılı başında yüzde 16-17 seviyesinde iken bugün yüzde 45-47'lere kadar çıktı. Bu süreç 'Kur Korumalı Mevduat'tan TL'ye kayışları hızlandırdı. Faizlerin bu denli yüksek oluşu gayrimenkullerin elden çıkarılmasına da ortam hazırladı. Yatırımcı elindeki arsayı veya evi satarak bankaya yatırdı. Bugün bankalardaki TL mevduat hesapları tarihi rekor kırarak 15 trilyon lirayı geçti. Dinimizce caiz olmayan, ayrıca ekonomi tarafında da mantık dışı sayılan faiz geliri birçok insanı etkisi altına aldı.

ENFLASYONU ATLAMAYIN
Sıcak paraya kanan yüz binlerce kişi elinde avucunda ne varsa satarak bankaların kapısını aşındırmaya başladı. Ancak bu kısa süreli tatlı hikaye, geri dönüşü olmayan bir sürece doğru yol almaya başladı. Çünkü enflasyonist ekonomilerin hakim olduğu ülkelerde faiz yatırımı her zaman zarar yazar. Bu haftaki sayfamızda doğru yatırım ve faiz ilişkisini ele alacağız. Türkiye gibi ülkelerde en doğru yatırımın gayrimenkul olduğu gerçeğini görüş, fikir ve rakamlarla anlatacağız.

PARANIZIN DEĞERİ HIZLA KAYBOLUYOR
Bankalar para ticareti yapan kurumlardır. Merkez Bankasından veya yurt dışından sağladıkları kredileri, üstüne kar payı koyarak yine size satarlar. Paradan para kazanırlar. Yüksek faiz dönemleri bankalar için bulunmaz bir ortamdır. Elde ettikleri nakit akış gücü ile piyasayı domine ederler. Hem kredi verirken hem de satarken kazanç elde ederler. Tüketicinin nakit birikimine 'yüksek faiz' kampanyaları ile çelme takarlar. Türkiye'de de son bir senedir böyle bir dönem yaşanıyor. Kısa süreli tatlı gelir yatırımcıyı cezbediyor. Ancak enflasyonun faiz getirisinden yüksek olduğu bu dönemlerde paranın bankada durması güncel ekonomi teorileri ile örtüşmüyor. Çünkü paranız en iyi ihtimalde orta vadede değer kaybediyor.

KISA SÜRELİ KAZANÇ SİZE TATLI GELMESİN
Türkiye gibi nüfusu sürekli artan, dışarıdan göç alan ve toprakları sürekli değerlenen ülkelerde gayrimenkul yatırımı en doğru tercihtir. Zaman zaman ekonomist ve konut sektörü temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde de bu sonuç ortaya çıkıyor. Konusunda uzman kişiler banka faizlerinin kısa dönemde iyi kazanç vaat ettiklerini ancak orta ve uzun vadede zarara neden olduklarını açıkça dile getiriyor. Oysaki gayrimenkul yatırımı her dönem prim yapıyor. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin; İster oturmak için ister yatırım için düşünülsün en güvenli yatırımın gayrimenkul olduğu su götürmez bir gerçek.

BANKALARDA BULUNAN TL CİNSİ MEVDUATLAR

2019 1 trilyon 391 milyar TL

2020 1 trilyon 850 milyar TL

2021 1 trilyon 868 milyar TL

SATTIĞINIZI YERİNE KOYAMIYORSUNUZ
Birçok kişi taşınmazını satarak parasını faize yatırıyor. İlk 3-5 ay, belki bir yıl iyi gelir elde ediyor. Ancak bir yılın sonunda elde ettiğiniz para ile yeni bir taşınmaz alamıyorsunuz. Diyelim ki 2,5 milyon liralık bir eviniz var. Ve bunu satıp banka faizine yatırdınız. Bir yılın sonunda paranız 3,5 milyon liraya kadar yükseldi. Ancak bu paranın vadesi dolduğunda, bir yıl önce sattığınız evi 3,5 milyon liraya alamıyorsunuz. Üstelik bir yıl içinde elde ettiğiniz faiz gelirinde de kullandınız. Bu durumda paranız pula dönüyor. Sattığınızı yerine koymanız için yeniden bankadan kredi çekip onun faizini ödemek durumunda kalıyorsunuz. Kısacası bu döngü, sizin yatırımınızdan yiyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA FİYATLAR YÜKSELECEK
Ülkemizde konut satışları son 10 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Pazar 2023 yılını 1 milyon 225 bin adetlik bir tablo ile kapadı. Kredi bulma sıkıntısı ev alımlarını durdurdu. Kendini korumaya almak isteyen ev sahipleri fiyatları birden yukarı çıkardı. Ancak satışların bıçak gibi kesilmesi, piyasayı yumuşattı. Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş ivme kaybetti. Bugün Türkiye'deki konut fiyatları ciddi bir fırsat sunuyor. Sektör temsilcilerinden 'alım zamanı' açıklamalarını sıkça duyuyoruz. Ekonomist çevreden ise 'paranızı bankada tutmayın, mümkünse gayrimenkule yatırın' söylemleri geliyor. Sektördeki genel tabloya baktığımızda gayrimenkul fiyatlarının 2024 yılının ikinci yarısından sonra artacağı görülüyor. Banka faizlerinin eski cazibesini kaybetmesiyle biriken paranın gayrimenkule kayacağı düşünülüyor. Merkez Bankasının şahin görünümden çıkıp faiz yükseltme iştahını durdurması buna ortam hazırlıyor.

KİRA GETİRİSİ VE İPOTEK AVANTAJI
Gayrimenkul yatırımı çok yönlü bir kazanç sağlıyor. Bunu örneklerle açıklayalım. Paranızın faizde durması kısa süreli getiri sağlarken, satın alma gücünüz azalıyor. Oysaki gayrimenkul yatırımında ekstra bir de kira getirisi imkanı oluyor. Hem evinizin değeri artıyor hem de kira geliri elde edebiliyorsunuz. Ticari işletmeler tarafından bakıldığında ise; gayrimenkuller teminat olarak kullanılabiliyor. Ticari işletmeler, gayrimenkullerini varlıklarına ekleyip şirket değerini yükseltebiliyor. Şahıslar mülklerini ipotekli gösterip farklı alımları için kredi kullanabiliyor. Elinizdeki bir tapu bankadaki nakitten her zaman daha fazla kar elde etmenizi sağlıyor.

SEKTÖR, KAMPANYA MÜJDESİNİ BEKLİYOR
2023 yılının ikinci yarısında 'ilk defa ev sahibi olacaklara' yönelik yeni bir kredi kampanyası üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili müjdeyi vermişti. Bu doğrultuda uygun ödeme şartları ve uzun vade ile ev sahibi olunabileceği belirtilmişti. Kampanya ile ilgili sektörde birçok alternatif konuşuluyor. 1,20 faiz oranı ve 18 yıl vade en fazla üzerinde durulan rakamlar olsa da resmileşen bir durum yok. Ancak sektörün yeniden hareketlenmesi ve ev sahipliği oranının yükselmesi adına kampanyanın bir an önce devreye girmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

ÜRETİM, TALEBİ KARŞILAMIYOR
Resmi verilere göre Türkiye'nin her yıl bir milyon yeni konuta ihtiyacı var. Ancak son 10 yıllık sayılara bakıldığında yılda ortalama 750 bin yeni konut yapılabiliyor. Artan nüfus, evlenenlerin sayısındaki artış ve yatırımda konut tercih edenler, ihtiyacın artmasına neden oluyor. Kısacası arz, talebi karşılamıyor. Bu da konut yatırımının daha da değerleneceği anlamına geliyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber