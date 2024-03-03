Tarla almak ne kadar mantıklı?

Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Kesin aday listeleri bugün açıklanacak
Kesin aday listeleri bugün açıklanacak
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarla almak ne kadar mantıklı?

Yatırım için tarla almak ne kadar mantıklı? Bu soruyu ve riskleri işinde uzman kişilere sorduk.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Mart 2024 08:06, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 08:00
Yazdır
Tarla almak ne kadar mantıklı?

Son dönemde arsa satışları neredeyse konut satışlarını yüzdesel anlamda yakaladı. Konut almaya gücü yetmeyen yönünü arsaya çevirdi. Özellikle İstanbul'un çevre şehirlerinde imarlı arsa tükenme noktasına geldi. Hal böyle olunca 'imarı olmayan' yani tarla statüsündeki arsalara rağbet arttı. Peki yatırım için tarla almak ne kadar mantıklı? Bu soruyu ve riskleri işinde uzman kişilere sorduk.

HİSSELİ İSE DİKKAT EDİN
Öncelikle tarla statüsünde bulunan bir alana ev yapmak mümkün değil, alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yalnızca hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca hisseli tarlalarda ekme ve biçme de problemli olabiliyor. Çünkü büyük arazilerde birçok ortağınız olacaktır. Sizin hasadınızdan pay almak isteyenlerle karşılaşabilirsiniz.

BELEDİYE, EVİNİZİ YIKMASIN
Tarlaya tiny house koymak da eskisi kadar kolay değil. Sayıları hızla artınca belediyeler birçok tiny house'un kaldırılması ile ilgili çalışmalarını artırdı. Bunu göz önünde bulundurmanız gerek. Özellikle İstanbul ve çevresinde yapılan bu mobil evlerin belediyeler tarafından yıkıldığı görülüyor. Buna en yakın örnek yakın zamanda Çatalca ve Tekirdağ'da yaşandı. Vatandaşların şikayetleri sonrası tiny house'lar oldukları yerden kaldırıldı.

"YAKINDA İMAR GELİYOR!"
Tarla sahibi veya emlakçıların yüksek vaatlerinden kaçınmalısınız. "Yakında imar geliyor" "Buralar çok değerlenecek" gibi söylemler sizi yanlış yönlendirebilir. Mutlaka belediyeden konuyla ilgili bilgi almayı unutmayın. Ayrıca tarla üzerinde şerh ya da icra bulunup bulunmadığını kontrol edin.

SAHTE İLAN TUZAĞI
Komisyon dolandırıcılarına da dikkat etmenizi öneririz. Sahte fotoğraflarla piyasa bedelinin çok altına çıkılan ilanlar sizi tuzağa düşürmesin. Konuştuğunuz kişi dolandırıcı olabilir. Bu yöntemde sizden kapora isteyebilir. Ardından o kişinin telefonuna ulaşamazsınız.

BÖLGEYİ ARAŞTIRIN
Tarla vasfında bir alanın değerlenmesi uzun vadede olacaktır. Şayet bu kadar beklemeye vaktiniz yoksa, imarı olan bir yer tercih etmeniz daha mantıklı duruyor. Tarla statüsünde bir araziyi alıp 'ileriye dönük' yatırım yapacağım diyorsanız bölgenin gelişimini iyi araştırın. Arazi civarında kentleşme, otoyol olması hızlı değer kazanacağı anlamına gelir.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber