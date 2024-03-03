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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geri geliyor

Meteorolojinin yaptığı son tahmine göre; Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2024 08:22, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 08:19
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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