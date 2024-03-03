Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.

Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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