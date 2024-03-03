İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Ana sayfaHaberler Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 10:30, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 10:33
Yazdır
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenleniyor. MSÜ'ye 736 bin 894 aday başvuru yaptı. Başvuranların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluşuyor. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alıyor.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmadı. Sınav, 13.00'te sona erecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber