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Gazze'de can kaybı 30 bin 410'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410'a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700'e yükseldiği açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 11:46, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 11:47
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Gazze'de can kaybı 30 bin 410'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 149 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 9 saldırıda 90 kişinin hayatını kaybettiği, 177 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410'a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700'e yükseldiği kaydedildi.

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