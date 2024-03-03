Bakan Fidan: Gazze'de ramazan öncesi ateşkes arzusundayız

Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

ADF'de çok farklı düzeyde katılımcı, yoğun etkiletişmde bulundu. Foruma bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi, 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı katıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kampanyasıyla ilgili yoğun bir mesaisi olmasına rağmen 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldiler. Ben de ayrıca 32 mevkidaşımla ikili görüşme yapma imkanı buldum.

Gazze'de devam eden zulmün sona erdirilmesi için atmamız gereken adımları konuştuk.

Diplomasi kanalıyla dayanışma ve iş birliğinin her alanda artırılmasını istiyoruz.

"Ramazan öncesi ateşkes arzumuz"

Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi bir arzu ve çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir.

Birilerinin zinini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyon isnanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olma manasına geliyor. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.

"ABD'ye gelecek hafta ziyaretimiz var"

Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Çok çeşitli konularda Amerika ile aramızdaki ilişkilerin bir muhasebesini yapmış olacağız.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf da savaşla ilgili ulaşabilecekleri neticenin sonuna gelmiş görünüyor. Artık ateşkese yönelik belli bir diyalogun başlatılmasının zamanı geldi. İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz.