Erzincan'da maden sahasında heyelan: Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'daki bir altın madeni sahasında 9 işçinin toprak altında kalmasına yol açan heyelana ilişkin soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 milyon metreküp toprağın kayma nedenini araştırıyor.

Maden şirketinin idarecilerinden 2 mühendis tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayma riski olan toprak kütlesi başka alana taşınıyor

Öte yandan, hem Sabırlı Deresi'nde hem de mangan ocağındaki toprak taşınıyor. 5 milyon metreküplük toprak 3 kilometre uzaklıktaki eski mermer ocağına aktarılıyor.

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında su kaynaklarını korumak için tedbirler de alınıyor. Yüzey suyunun baraja akmaması için kurulan setin kaba inşaatı tamamlandı. Set 10 metreye ulaştı. Birikme ihtimali olan suyu atık havuzuna aktarmak üzere pompa sistemi kuruldu.

14 noktadan numune alınarak inceleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede çalışmaları takip ediyor.

Sahada her gün toprak, su ve hava ölçümleri yapılıyor. 14 noktadan alınan numuneler mobil cihazlar ve laboratuvarlarda inceleniyor.

Bakan Bayraktar, "Bugüne kadar insan sağlığı ve çevreyi etkileyecek bir sonuçla karşılaşmadık" dedi.

Heyelan riski ortadan kaldırılınca arama yeniden başlayacak

Akmayan topraktaki hareketlilik nedeniyle ara verilen arama çalışması, risk en aza indirildiğinde tekrar başlayacak.