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Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 13:55, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 14:11
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Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Sedat Öztürk (44) yönetimindeki 64 SB 010 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) kullandığı 43 FA 911 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı araçtaki, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralı sürücüler Öztürk ve Kocabaş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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