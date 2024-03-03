Müslüm Gürses vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı
"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2024 15:14, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 15:15
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 11. yıldönümünde, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
İstanbul'dan ve şehir dışından gelen sevenleri Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaydı.
Gürses'in kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sevenleri, Gürses'in kabri başında hatıra fotoğrafı çektirirken, Müslüm Gürses için lokma ve tost dağıtıldı.