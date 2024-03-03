Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çileden çıkardı: Kırmızı kart gördü!

Bodrumspor, Eyüpspor maçına yaşanan olaylar damga vurdu. TFF 1.Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle birlikte saha karıştı. Sahadaki gerginlik tribünlere de yansıdı.

SEÇİL ERZAN TEZAHÜRATLARI

Bodrumspor taraftarları, maç boyunca Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan aleyhine tezahürat yaptı.

Bankacı Seçil Erzan'ın "yüksek getirili fon" vaadine kanarak 7.5 milyon dolar veren ve parasını bir daha geri alamayan eski futbolcu Arda Turan, tribünlerden gelen "Seçil Erzan" tezahüratları sonrası çılgına döndü. Turan ile taraftarlarla arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sinirlerine hakim olamayan 37 yaşındaki çalıştırıcı kırmızı kart gördü.

YARDIMCI ANTRENÖR YÜZÜNDEN YARALANDI

Eyüpspor'dan Uğur Demirok, taraftarlar tarafından atılan yabancı cisim nedeniyle yüzünden yaralandı.

Gözünde yırtık meydana gelen Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçta iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra kaptanları da oyundan atıldı. Eyüpsporlu Caner Erkin ile Bodrumspor'dan Kenan Özer sahadan ihraç edildi.

Daha sonra kaldığı yerden devam eden karşılaşmada kazanan ise Eyüpspor oldu. Konuk ekip, 1-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.