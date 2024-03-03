Borcunu ödeyemeyince dehşeti yaşadı: 2 gün alıkonulup dayak yedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan S.S. (30) ile arkadaşı Y.Ç. (26) , 2 yıl önce kiraladıkları otomobille kaza yaptı.

İddiaya göre; kazanın ardından Y.Ç., otomobilin 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi.

S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı. Y.Ç., 23 Şubat'ta bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL'nin yarısı olan 90 bin TL'yi istedi. S.S., parayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Y.Ç. ve beraberindeki İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, alıkoydu.

6 kişi, 2 gün boyunca dövdükleri S.S.'nin cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasbettikten sonra serbest bıraktı.

Dayak nedeniyle sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırık olan S.S., hastaneye gitti. Sağlık ekipleri, durumu polise haber verdi. S.S.'nin şikayeti sonrası polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.