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Şırnak'ta 30 işçi alımına 23 binden fazla kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden yapılacağının duyurusunu yaptı. 30 işçi alımına 23 binden fazla kişi başvurdu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 16:36, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 16:38
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Şırnak'ta 30 işçi alımına 23 binden fazla kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden yapılacağının duyurusunu yaptı.

Duyurunun ardından 13 kişinin alınacağı temizlik görevlisi kadrosuna 20 bin 940 kişi başvuruda bulundu.

2 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 338, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrosuna 33, 12 kişilik özel güvenlik görevlisi kadrosuna ise 2 bin 161 kişi başvuruda bulundu.

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