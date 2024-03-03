Adana'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 17:01, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 17:02
Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarına çeken sürücü, 29 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.