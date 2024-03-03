Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada Habibe Kocabaş (72), Mustafa Cirit (74) ve İmiş Cirit (63) hayatını kaybetti, Sedat Öztürk ile Mustafa Kocabaş yaralandı.

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