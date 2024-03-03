Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya, Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."