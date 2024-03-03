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Obez kedi 'Şiraz' pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, pilates, koşu bandı ve yüzme desteğiyle fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli: "Şiraz çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor, bundan dolayı da kilo verirken mutsuz. Kilolarını yavaş yavaş verdirmeye çalışıyoruz, yaklaşık 3 kilo daha vereceğiz" dedi. Şiraz'ın spor görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 18:01, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 18:11
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Obez kedi 'Şiraz' pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi "Şiraz", pilates yaparak, havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.

Beyza Dikkatli'nin, 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 9 kiloya ulaştığını fark etti.

Dikkatli'nin, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.

Şiraz, 2 aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor.

Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek kısa sürede 2 kilo vermeyi başardı.

Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, kalan 3 kilosunu vermek için terapi programına aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Şiraz'la birlikte aynı merkezde egzersize alınan Nuray Özünalan'ın King Charles cinsi 19 kiloya ulaşan köpeği "Rüzgar" da 5 kilo fazlasını vermek için yoğun çaba harcıyor.

- "Kimileri reddediyor, korkuyor ama zamanla keyif alıyorlar"

Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.

Rehabilitasyon merkezinde pilates, koşu bandı, havuz ve egzersizlerin yapıldığını belirten Denli, kedi ve köpek için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Denli, "İlk başladıklarında korkuyorlar ve yapmayı reddediyorlar. Onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. 'Ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek' diye düşünüyorlar. Tabii ki biraz zaman alıyor, kimileri reddediyor kimileri korkuyor ama zamanla her şey oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar." diye konuştu.

Egzersize alınan kedi ve köpeklerin hızlı kilo kaybetmelerini tavsiye etmediklerini belirten Denli, hızlı kilo kaybı sonucu bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

- "Şiraz, çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor"

İnsanlar gibi hayvanlarda da kilo verme sürecinde farklılık olduğuna dikkat çeken Denli, iri ya da minyon olmasına bağlı olarak hayvanlar için de sahip olmaları gereken ortalama kiloda değişkenlik olduğunu belirtti.

Denli, obez kedi Şiraz'ı 2 ay önce terapiye aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şiraz, kısırlaştırma operasyonundan sonra kilo almaya başladı. Şiraz çok tembel, hareket etmeyi sevmiyor, mama yemeyi çok seviyor. Bundan dolayı da kilo verirken mutsuz. Hocalarımın yaptığı tetkikler sonucunda diyet mama yemesine karar verildi. Bunun üzerine sporunu da eksik etmiyor. Yaklaşık 3 kilo daha vereceğiz. Şiraz'ı yüzmeye alıyoruz, koşu bandında yürüyor, pilates yapıyor. Tabii ki de yorulduğu için her şeyi kısa kısa tutup, gün içerisinde birkaç seans şeklinde yapıyoruz. Kilolarını yavaş yavaş verdirmeye çalışıyoruz."

- "Köpekler daha hızlı uyum sağlıyor"

19 kiloya ulaşan 5 yaşındaki köpek "Rüzgar"ın da fazla kilolarından kurtulmak için egzersize alındığını belirten Denli, Rüzgar'ın 5 kilo daha vermesi gerektiğini söyledi.

Köpeklerde de sürecin benzer olduğuna dikkati çeken Denli, köpeklerin daha hızlı uyum sağlayarak, egzersizi oyun haline getirdiğini belirtti.

Denli, "Köpeklerle süreç biraz daha konforlu ve daha keyifli geçiyor. Hastalığa bağlı kilo alıp kilodan sonra ve yaşlılığa bağlı olarak bel fıtığından dolayı gelenler de var. Bunlar, hem fizik tedavi oluyor hem de kilo veriyor. Hareket azlığından kaynaklı aşırı kilolu olan köpeklerimiz var, bunlar kalp ve organlarla ilgili farklı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bundan dolayı da hepsini belli protokollerle zayıflatıyoruz." diye konuştu.

- "Çok şirin geldikleri için sağlık sorunu olacağını düşünmüyorlar"

Veteriner hekim Bahri Terzi de obezite sorununun hayvanlarda da çok fazla görüldüğünü, özellikle kısırlaştırma operasyonu sonrası kedi ve köpeklerin enerji ihtiyaçlarının azalmasıyla hızlı şekilde kilo aldıklarını anlattı.

Terzi, "Hayvan sahipleri bu duruma dikkat etmiyor. Çok şirin geldikleri için herhangi bir sağlık sorunu olacağını düşünmüyorlar. Daha ciddi sıkıntılar başladığında veteriner hekime başvuruyorlar. Hayvanlarda aşırı kilo alımına bağlı olarak kalp rahatsızlıkları, karaciğer sıkıntısı, solunum problemleri ve özellikle eklem sorunları görüyoruz." dedi.

- "Ölüme kadar giden çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor"

Hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken konulara da dikkati çeken Terzi, şu bilgileri verdi:

"İlk dikkat edilmesi gereken ölçülü mama vermek, biz ne kadar verirsek o kadar yiyorlar. Her mamanın, hayvanın kilosuna göre verilmesi gereken miktarı var. Eğer bu miktarları aşmazsak hayvanlarda obezite sorununu en aza indirmiş oluruz. İnsanlar, hayvanlardaki obezitenin bir sorun olduğunun farkında olmadığı için çözüm aramıyor. Aslında sağlıklarının çok ciddi anlamda riske atıldığının farkında olmaları gerekiyor, ölüme kadar giden çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor."

Terzi, Türkiye'de evcil hayvanlarda obezitenin sık görüldüğünü belirterek, "Özellikle kısır olan hayvanlarda yüzde 70 oranında obezite problemi görüyoruz. Onun dışında aşırı beslemeye bağlı olarak yine yüzde 60 oranında obezite görmek mümkün." dedi.

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