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Acun Ilıcalı'dan mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken çıkış

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan iş insanı Acun Ilıcalı, mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini savunan Ilıcalı "Sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir şey kaçırmayız yani" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 18:11, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 18:12
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Acun Ilıcalı'dan mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken çıkış

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF 2024'te Acun Ilıcalı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılımıyla #ADFYouth (ADF Gençlik) oturumu düzenlendi. Çok sayıda gencin katıldığı programda Acun Ilıcalı, gençlerin sorularını cevapladı.

BAKAN YARDIMCISINDAN ILICALI'YA ÖVGÜ
Burada bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Ilıcalı'nın Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede prodüksiyonlara ve ses getiren projelere imza attığını belirterek, proje ve girişimlerinin kültürel diplomasi ve spor diplomasisi açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Ilıcalı'nın tecrübelerini gençlerle paylaşmasının önemli olduğunu kaydeden Serim, "Ben şahsen kendisini ayrıca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin fahri elçisi olarak da görüyorum bu alanlarda." dedi.

MESAİ SATLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Geçtiğimiz aylarda mesai saatleriyle ilgili çok konuşulacak ifadelerde bulunan başarılı isim, bu konuya açıklık getirdi. Ilıcalı, "İnsanların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde kalkıp uykusunu almış bir şekilde işe gitmesini istiyorum." dedi.

"2 SAATLE BİR ŞEY KAÇMAZ"
Ünlü televizyoncu, mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini belirterek, "Ben de 12'de başlasın demiyorum. Zaten 8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin. Hani ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım. Ama sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir şey kaçırmayız yani. Bu iki saatle bir şey kaçmaz." diye konuştu.

Oturumun ardından Bakan Yardımcısı Serim ve Acun Ilıcalı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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