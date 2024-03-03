Erdoğan: Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını Muğla'da sürdürüyor. Bugün seçmenle Muğla mitinginde bir araya gelen Erdoğan, "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

"Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız oldukça iyi geldi.

Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Milli gelir 1 trilyon doları geçti. Geçtiğimiz sene yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık.

ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız

MUHALEFET İLK RÜZGARDA DAĞILDI

14 -28 mayıs seçimleriyle ülkemizin güven ve istikrarını hedef alan senaryoyu yırtıp attık. Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin, Halil İbrahim sofrası kurduk diyerek milletin gözünü boyayanların kendi içlerindeki kavgayı, rekabeti örtmek için hayal satanların he hallere düştüklerini hepimiz görüyoruz. Şahsi çıkarları üzerinde ittifak yapanlar esen ilk rüzgarda darmadağın oldular. Demek ki milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 mayıs tercihiyle kazanımlarına sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en doğru en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken diğer taraftan da şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz çok önemlidir. Ülkemizin afetlere karşı hazırlıklarını süratle tamamlamak istiyoruz.

MARMARİS VE FETHİYE KÖRFEZİ BALÇIKTAN TEMİZLENECEK

Biz sorumluluk üstlendik. Normalde belediyelerin görevi olan birçok işi bakanlıklarımız vasıtasıyla biz yaptık, yapıyoruz. Marmaris ve Fethiye Körfezinin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 gemi ulaştı. Taramalar bu hafta başlayacak. ,

MUĞLA'YI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ

Asıl arzumuz Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerini gerçek belediyecilikle buluşturmak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Aydın Hocamız ile Marmaris'te Serkan Yazıcı kardeşimiz ile el ele vererek şehrimizi hak ettiği yerlere getireceğiz."