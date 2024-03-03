Bakan Işıkhan: Önümüzde bir demokrasi sınavı var

BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Muhalefet liderlerinden mülakatsız atama talebine destek
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan: Önümüzde bir demokrasi sınavı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart yerel seçimleri bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyelerini arttırabileceğimiz bir yıl olacaktır. Bu yüzden sizin kararlarınız, sizin tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2024 19:23, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 19:24
Yazdır
Bakan Işıkhan: Önümüzde bir demokrasi sınavı var

Batman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, ardından AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Işıkhan'a AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan da eşlik etti.

'BÜYÜK BİR ZAFERE UYANACAĞIZ'

Açılışta konuşan Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz, önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart yerel seçimleri bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyelerini arttırabileceğimiz bir yıl olacaktır. Bu yüzden sizin kararlarınız, sizin tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır. Biz size inanıyoruz. Biz size güveniyoruz. Sizlere Allah'ın izniyle kıymetli belediye başkanımız Adil başkanımızı emanet ediyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahında Adil başkanımıza mazbatayı vermek nasip olur. 31 Mart akşamına kadar siz kıymetli teşkilatlarımızdan, kadınlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmanızı özellikle rica ediyorum. Biraz yorulacağız ama yorulduktan sonra da Allah'ın izniyle bizler büyük bir zafere uyanacağız" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber