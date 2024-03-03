Sultan II. Mahmud'un mirasını talan ettiler!

196 yıl önce askerlere su taşıyabilmek için Sultan II. Mahmud döneminde inşa edilen tarihi yapı şimdilerde definecilerin hedefinde.

İstanbul Başakşehir Arnavutköy sınırında yer alan Şamlar Bendi yani barajı ismini Suriye'nin başkenti Şam'dan getirilen ustaların yapmasıyla aldı.

Osmanlı mirası su bendinin alt tarafını oyan defineciler çevresinde kaçak kazılar yaptı, çukurları açık bıraktı.

Tarihi bent hakkında bilgi veren Tarihçi Zafer Bilgi, ''Maalesef bu bölgeler biraz gözden uzakta, yeşillik alanın arasında, halkın da çok girmediği bir yer olduğu için defineciler 'Bir tarihi esere rastlayabilir miyiz?' diye tahrip edebilmekteler.'' diye konuştu.

Tarihçiler, tarihi bendin restore edilerek yeniden kazandırılması gerektiğini söylüyor.

Bilgi ''Çevredeki ahalinin tarım alanında kullanabileceği su kaynağı olabilir. Sağlam bir baraja ihtiyaç olduğunda bu bentler yine devreye girip kullanılabilir. Bunlara hem bir işlevsel gözle bakılıp gözden geçirilmesi hem de tarihi eser olarak buranın onarılması önem arz ediyor.'' dedi.