9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar 2. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Al Musrati'nin ters kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 75'e çıkartarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

GALİBİYET SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı son 8 maçtan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı.

EN ERKEN GOL

Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu olan Al Musrati, sarı-kırmızılı ekibin bu rekabet tarihindeki en erken golünü kaydetmiş oldu.

9 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 9 yıl önce almıştı. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla birlikte Dolmabahçe'deki galibiyet hasretine son verdi.

COLLEY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta Omar Colley, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından 90. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.