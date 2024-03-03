Nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı

İş yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşegül İ, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül İ, çalıştığı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş yerinde arkadaşları ile kahvaltı yaptığı esnada yediği simit parçası boğazına takıldı.

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