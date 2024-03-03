BBP lideri Destici: Kayyum uygulaması devam etmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun'un proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkez'inde düzenlenen aday tanıtım programında konuştu.

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul Esenyurt'ta yaptığı seçim işbirliğine tepki gösteren Destici, " İstanbul'da metropolde PKK'nın partisinin büyük bir ilçe belediyesi olacak. Bu İstanbul'un güvenliği için sorundur. Elbette devlet gereğini yapacaktır. Eğer seçilen belediye başkanı terörle arasına mesafe koymazsa, teröristleri belediyeye doldurursa, belediyenin imkanlarını terör örgütü ve uzantıları için kullanırsa elbette kayyum atanır. Kayyum uygulaması devam etmelidir. Atatürkçü olduğunu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunu söyleyenler şimdi bunlarla işbirliği yapıyorlar. İsyancılarla, devlete başaklandıranlar ile işbirliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.