Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 22:12, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 22:13
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.