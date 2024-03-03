Hasan Arat'tan Galatasaraylı yöneticilere tepki

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

Silineceğini söylediler, ama hala silinmedi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Uçar, "Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil" sözlerini sarfetti.