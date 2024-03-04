4 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edilecek, Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret edecek, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Genel Kurulu'nun açılışına katılacak.

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