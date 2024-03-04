4 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları
4 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edilecek, Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret edecek, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Genel Kurulu'nun açılışına katılacak.
(Abidjan)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turan Güneş Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Adana/17.00/Antalya/20.00/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası 3 maçla tamamlanacak.